E-Bike-Akku im Plastikmüll löste Brand aus

Dies zeigte sich vor kurzem in Vöcklabruck, wo ein E-Bike-Akku, der fälschlicherweise als Plastikmüll (Gelber Sack) entsorgt worden war, im Müllauto einen Brand auslöste. "Durch den Pressvorgang im Müllauto können die Akkus mechanisch beschädigt werden, was in weiterer Folge zu Bränden führen kann", erklärt Klaus Aichmair, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Vöcklabruck.

"Elektromüll wie Handys, Laptops, elektrische Zahnbürsten oder anderes muss fachgerecht entsorgt werden", appelliert Manuela Gschwandtner, Vorsitzende des Bezirksabfallverbandes Vöcklabruck. "Dazu stehen den Haushalten und Unternehmen im Bezirk 13 Abfallsammelzentren zur Verfügung."

