E-Auto-Laden ist im Sommer gratis

Am KWG-Hypercharger können sie sich ihre Gratisladung ab sofort jeden Samstag und Sonntag im Juli und August abholen (von 6 bis 20 Uhr). Gerade an den Wochenenden im Sommer werde viel Strom über die Photovoltaikanlagen ins Netz eingespeist. Gleichzeitig ist an Wochenenden im Sommer die Nachfrage nach Strom sehr gering. Daher habe man das Sommerladen ins Leben gerufen, erklärt KWG-Geschäftsführer Peter J. Zehetner.

