Durchstich am Schafberg ist geschafft

Bei der Schneeräumung der Gleise der Schafbergbahn ist am Mittwoch der Durchstich oberhalb des Tunnels in gut 1730 Metern Seehöhe gelungen. Das berichtete der ORF Salzburg im TV und auf salzburg.orf.at. Zehn Tage lang haben die Räumtrupps der Salzburg AG dafür gebraucht, die bis zu sieben Meter hohen Schneemassen bei der oberen Ausfahrt wegzuschaufeln. In rund einer Woche soll die Strecke dann komplett vom Schnee befreit sein, gab das Verkehrsunternehmen bekannt.

Zur Räumung der insgesamt 5850 Meter langen Strecke auf den am höchsten Punkt 1782 Meter hohen Aussichtsberg im Gemeindegebiet von St. Gilgen helfen traditionell alle Mitarbeiter der historischen Zahnradbahn sowie Profis aus dem Gasteinertal (Pongau), dem Lungau und dem Mölltal (Kärnten) zusammen. Zum Einsatz kommen dabei verschiedene schwere Schneefräsen und ein geländegängiger Spinnenbagger, der mit Schneeketten ausgerüstet ist.

Sobald die Strecke schneefrei gemacht wurde und alle Wartungsarbeiten an den Diesel- und Dampflokomotiven abgeschlossen sind, sei die Schafbergbahn für die kommende Saison wieder startklar, meldet die Salzburg AG, seit dem Jahr 2006 Betreiberin der Aufstiegshilfe.

Die mit einer Spurbreite von einem Meter geführte Schafbergbahn führt von der in St. Wolfgang gelegenen und derzeit in Neubau befindlichen Talstation über die Schafbergalpe zur Bergstation in 1732 Metern Seehöhe. Der Höhenunterschied beträgt 1188 Meter, die Fahrt dauert – je nach Lokomotive – mindestens 35 Minuten. Laut Salzburg AG soll der Publikumsbetrieb heuer am 24. April aufgenommen werden. Mit Blick auf die Corona-Pandemie dürfte nichts dagegen sprechen, da die Zahnradbahn als öffentliches Verkehrsmittel denselben Regeln unterliegt wie Züge der Österreichischen Bundesbahnen oder Verkehrs- und Linienbusse. Ob eine Bewirtung der Ausflügler auf dem Berg, etwa in Form von mitnehmbaren Speisen und Getränken, möglich sein wird, stehe allerdings derzeit noch nicht fest. (gs)