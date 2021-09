Duo raubte 17-Jährige aus: Polizei bittet um Hinweise

Zu dem Überfall kam es um kurz vor 13 Uhr an der Zughaltestelle Seniorenheim im Gemeindegebiet von St. Georgen (Bezirk Vöcklabruck). Zwei Männer entrissen einer 17-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck gewaltsam ihr Umhängetasche. Sie leerten den Inhalt auf den Boden und nahmen das Bargeld mit. Dann flüchtete das Duo mit der Beute in Richtung Markt abwärts. Zum Zeitpunkt des Vorfalles befanden sich keine weiteren Personen an der Haltestelle.

Die Schülerin, die bei dem Angriff nicht verletzt wurde, beschreibt den ersten Täter als groß und etwas korpulent. Er hatte einen dunklen Vollbart und trug eine schwarze Hose, eine schwarze Lederjacke mit Kapuze und schwarze Lederhandschuhe. Zum zweiten Täter konnte das Mädchen nur sagen, dass er eine braune Hose anhatte.

Die Fahndung nach den Männern brachte bislang keinen Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise an die Inspektion St. Georgen im Attergau unter der Telefonnummer 059133 4175.