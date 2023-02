Drogendealer: Vier Festnahmen und 15 Anzeigen

Die beiden konnten mit knapp einem Kilogramm Amphetamin und ungefähr 100 Gramm Haschisch in Laakirchen festgenommen werden, als sie die Drogen gerade im Auto transportierten. Auch ihre mutmaßlichen Lieferanten - ein 28-Jähriger und seine 45-jährige Komplizin - konnten ausgeforscht und an deren Wohnort in Gmünd in Niederösterreich festgenommen werden. Alle wurden in die Justizanstalt nach Wels gebracht.

Der 41-Jährige aus Gmunden steht im Verdacht, hauptsächlich mit großen Mengen Amphetamin und Kokain, aber auch mit Cannabis und XTC im Raum Gmunden gehandelt und damit Gewinn gemacht zu haben. Bisher konnten 15 Abnehmer ausgeforscht und angezeigt werden. Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt mehr als ein Kilogramm Amphetamin, mehr als 100 Gramm Cannabisprodukte, gut 30 Gramm Chrystal Meth und geringe Mengen an weiteren chemischen Drogen sichergestellt.

