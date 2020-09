Drogenlenker versteckte sich in Maisfeld

Eine Polizeistreife aus Schwanenstadt fuhr am 17. September gegen 17 Uhr von Schwanenstadt Richtung Niederthalheim. In Niederholzham kam ihnen ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit seinem Pkw entgegen. Die Beamten wendeten und folgten dem Fahrzeug. Als der 22-Jährige dies bemerkte, fuhr er in die nächste Hauseinfahrt, stellte sein Fahrzeug ab, flüchtete zu Fuß Richtung Wald und versteckte sich anschließend in einem Maisfeld.

Etwa eineinhalb Stunden später wurde der 22-Jährige gefunden. Die Polizisten stellten fest, dass ihm bereits im Frühjahr 2020 aufgrund einer Suchtgiftbeeinträchtigung der Führerschein abgenommen worden war. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf COC und THC. Daraufhin wurde er zur klinischen Untersuchung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Dort stellte auch der Arzt eine Beeinträchtigung durch Suchtgift fest. Die Blutabnahme verweigerte der 22-Jährige. Er wird bei der BH Vöcklabruck angezeigt.