Drogenhändler erneut mit Cannabis erwischt

Der 23-Jährige aus der Region war in Unterach am Attersee in eine Kontrolle geraten. Dabei entdeckten die Beamten 93 Gramm Cannabiskraut, das - in einer Frischhaltefolie verpackt - in einem Seitenfach des Wagens versteckt war, berichtete die Polizei am Freitag.

Der 23-Jährige war mit einem 19-Jährigen unterwegs. Bei der Vernehmung gaben die beiden an, das "Gras" direkt vor der Anhaltung zum Eigenkonsum gekauft zu haben. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

