Drogenabhängiges Paar brach in Ischler Apotheke ein

Ein junger Bad Ischler, der gegenüber der Apotheke wohnt, war gegen 4.15 Uhr durch den Lärm aufgewacht. Er schaute aus dem Fenster und konnte beobachten, wie ein Mann mit der Betonplatte eines Gastroschirmständers die Schaufensterscheibe der Apotheke zerstörte und hineinging. Der Zeuge informierte die Polizei, die den Einbrecher (25) stoppen konnte. In der Nähe der Apotheke war dessen 26-jährige Freundin Schmiere gestanden. Das Paar - beide sind laut Polizei schwer drogenabhängig - wurde festgenommen und befindet sich jetzt in der Justizanstalt Wels in Untersuchungshaft. Bei der Einvernahme gab das Duo einen weiteren Einbruchsversuch in Bad Ischl zu.