Drogen, Schusswaffen und Granaten bei Hausdurchsuchung in Gmunden gefunden

Es waren Ermittlungen im Suchtgiftmilieu, aufgrund derer die Polizei am vergangen Montag eine Durchsuchung an einer Wohn- und eine an einer Firmenadresse durchführte. Allerdings fanden die Beamten nicht nur Suchtmittel, sondern auch Waffen und Kriegsrelikte.

Neben Suchtgiftutensilien wurden drei Langwaffen, eine Schreckschusspistole, eine Luftdruckpistole sowie die dazugehörigen Munitionen sichergestellt. Auch den Lauf und die dazugehörige Magazins-Zuführung einer MP40 fanden die Beamten. Schließlich stellten sie auch zwei scharfe Panzergranaten aus dem zweiten Weltkrieg sicher.

Kontrollierte Sprengung im Steinbruch

Der Entschärfungsdienst des Innenministeriums wurde hinzu gezogen. Dieser entschied sich zu einer kontrollierten Sprengung der Kriegsrelikte in einem nahegelegenen Steinbruch. Die Kräfte der Bereitschaftseinheit sicherten den entsprechenden Sperrkreis.

Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, bei dem die Hausdurchsuchung stattfand, gilt als Beschuldigter. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

