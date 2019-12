Dreister Trickdiebstahl vor einer Bankfiliale

Die 62-jährige Pensionistin wurde gegen 9:45 Uhr nach dem Besuch eines Bankinstitutes in St. Georgen im Attergau Opfer einer bisher unbekannten Trickdiebin. Die ca. 40 Jahre alte unbekannte Täterin südländischer Herkunft öffnete die Beifahrertür vom Pkw der Pensionistin, als diese gerade in ihr Auto eingestiegen war, und hielt dem Opfer eine Liste "Kinder in Not" zur Unterschrift vor. Dabei stahl sie aus dem auf dem Beifahrersitz abgestellten Korb eine Papiertüte der Bank mit Bargeld, Sparbuch und Kontoauszügen. Das abgehobene Bargeld war für Weihnachtseinkäufe für Angehörige der 62-Jährigen vorgesehen.

Den Diebstahl bemerkte das Opfer etwa fünf Minuten später beim nächsten Einkauf. Die 62-Jährige verständigte umgehend die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen aus dem Bezirk Vöcklabruck verlief jedoch negativ.

Beschreibung der Täterin: Frau, ca 40 Jahre alt, südländische Herkunft, schwarze schulterlange glatte Haare, sie trug eine dunkle Jacke und eine Hose und war Brillenträgerin.

Informationen nimmt jede Polizeiinspektion entgegen.

