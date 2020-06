Dreiste Diebe verloren auf der Flucht ihre Schuhe

Das Trio hatte sich am Dienstag gegen 14 Uhr in einem Gasthaus in Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) nach Arbeit erkundigt. Als der Wirt verneinte, klagten die beiden Männer und die Frau über Hunger und bettelten um Essen. Nach anfänglichem Zögern ging der Gastwirt in die Küche, um nach Essbarem zu sehen.

Als er zurückkam, traf er einen der Männer hinter der Theke beim Durchsuchen der Kellnerbrieftasche an. Beim Versuch, den Täter am Verlassen des Lokals zu hindern, setzte sich dieser gewaltsam zu Wehr und drängte ihn Richtung Ausgang, wo der zweite Mann. Es kam zu einer Rangelei mit den beiden Tätern, wobei eine Tür beschädigt wurde.

Trotz weiterer Versuche des Gastwirtes, die Täter im Ausgangsbereich zurückzuhalten, gelang diesen die Flucht, wobei sie teilweise ihre Schuhe verloren. Die örtliche Fahndung verlief negativ, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.