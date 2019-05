Drei Vöcklabruckerinnen mit U14-Team Meister

BEZIRK VÖCKLARUCK. Fußball: Clarissa Seiringer, Theresa Stockinger und Anna-Kathrin Stockinger holten in Kärnten den Titel.

Die oö. U14-Mädchen-Elf Bild: OÖFV

Kapitänin Clarissa Seiringer (Union Gampern), und Theresa Stockinger (Union Neukirchen/Vöckla) eroberten mit der oberösterreichischen U14-Mädchenauswahl nach einem 2:1-(0:1-)Auswärtssieg dank Toren von Emily Silvia Schimm (43. Minute) und Lena Hörandtner (52.) bei der Auswahl Kärntens in Sachsenburg sensationell den Titel in der U14-Bundesmeisterschaft. Die Oberösterreicherinnen eroberten 19 Punkte aus acht Spielen und verwiesen damit das Team Niederösterreich (15/7) auf den zweiten Rang.

Als dritte im Bunde aus dem Bezirk Vöcklabruck gehört Anna Katharina Stockinger (Union Regau) dem Kader an und konnte sich ebenso wie Theresa Stockinger mit einem Saisontreffer in die Torschützinnen-Liste eintragen. Meisterhaft Regie führte im Team "Dirigentin" Clarissa Seiringer, die gemeinsam mit Anna-Kathrin Stockinger ab Herbst in das Frauenfußballzentrum für Oberösterreich (FFZOÖ) aufgenommen wird. Zuletzt hatte 2015 mit Torschützenkönigin Lisa Kolb (14 Treffer) aus Vöcklabruck eine Fußballerin aus dem Bezirk den Bundesmeistertitel mit der OÖ.-Auswahl gewonnen.

