Drei Verletzte nach Unfall in Lenzing

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Gegen 14 Uhr fuhr eine 75-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck mit einer 83-Jährigen auf der Attersee Straße Richtung Seewalchen. Zeitgleich lenkte ein 80-Jähriger seinen Pkw von der Neubrunnerstraße kommend nach links in die B 151 ein. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und wurden teilweise auf den anderen Fahrstreifen geschleudert. Der 83-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Auch die beiden Frauen wurden unbestimmten Grades verletzt und mussten in das Krankenhaus gebracht werden, berichtete die Polizei am Freitagabend. Weshalb es zum Zusammenstoß kam ist noch unklar.