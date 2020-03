Drei Top-2-Plätze für Bad Ischler Sprachentalente

Die Schüler bewiesen in sechs verschiedenen ein- und mehrsprachigen Bewerben ihre Kompetenzen in allen vier lebenden Fremdsprachen, die an der Ischler Schule unterrichtet werden, und errangen drei Platzierungen unter den ersten zwei. Gabriel Kothbauer (4HLa) darf sich bester oberösterreichischer "Switcher" in Englisch und Französisch nennen – das heißt, er wechselt während seiner Prüfungssituation beständig und spontan zwischen den beiden Sprachen hin und her. Michaela Frühwirt (5HLb) siegte im Italienischbewerb, Nadeem Grünbacher (4HLa) wurde Zweiter im Switchbewerb Englisch–Spanisch.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.