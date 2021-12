Drei Spiele innerhalb von acht Tagen: Swans nach Niederlage unter Druck

Bereits morgen, Mittwoch, empfangen die Schwäne in einem Nachtragsspiel Tabellenschlusslicht Traiskirchen Lions (19 Uhr, Volksbank-Arena), am Sonntag geht es ebenfalls zu Hause (20 Uhr, live im TV auf Sky Sport Austria) gegen das andere Ende der Tabelle, nämlich den aktuellen Leader und aufgrund seiner Mannschaftsqualität zum Meisterschaftsfavoriten gestempelten BC Vienna.

Noch einmal ein Blick zurück auf vorgestern. "Mit so einer unterirdischen Wurfquote kannst du nichts gewinnen", ärgert sich Swans-Mitgründer und -Finanzchef Harald Stelzer über die Niederlage im Burgenland. "Von der Einstellung und der Defensivleistung her war’s schon okay, aber wenn du nur 37 Prozent der Würfe aus dem Feld triffst, kannst du kein Spiel gewinnen." Nun herrsche wieder mehr Druck, was eine Platzierung unter den Top 6 betrifft, so Stelzer. Damit verbunden wäre ja die automatische Qualifikation für das Viertelfinale. Doch die Meisterschaft ist noch jung.

Der morgige Gegner Traiskirchen sei zwar Zehnter und Letzter der Bundesliga, doch keineswegs zu unterschätzen. "Die haben am Sonntag gegen St. Pölten bis zur letzten Minute mitgehalten und sind sehr offensivstark", sagt Stelzer. "Da müssen wir uns gewaltig steigern, und wir dürfen uns daheim keine Blöße geben. Die Traiskirchner haben ihre einzige Partie auswärts in Wels gewonnen. Das sagt eh schon genug aus." Die morgige Begegnung mit den Niederösterreichern findet aufgrund des in Oberösterreich nach wie vor geltenden Lockdowns ohne Zuschauer statt.

Anders das Schlagerspiel am Sonntag gegen Vienna, da ist – unter Einhaltung der 2G-Regel – bereits wieder Publikum in der Gmundner Volksbank-Arena erlaubt. Den Rückhalt der Fans werden die Schwäne als regierender Meister gegen das Team aus der Bundeshauptstadt auch benötigen. Die Wiener wären zudem Gegner im Halbfinale des Cupbewerbs, sollten sie im Viertelfinale St. Pölten schlagen. Spieltermin wäre der 15. Jänner, die Gmundner müssten auswärts antreten.