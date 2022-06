Drei Schwerverletzte nach Unfall in Pöndorf

Der junge Mann war am Vormittag auf der Kobernaußer-Landesstraße L 508 in Richtung Waldzell unterwegs. Plötzlich geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. In diesem saßen ein 69-Jähriger und eine 56-Jährige. Alle drei Beteiligten wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.