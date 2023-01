Drei Männer stahlen Feuerwerkskörper um mehr als 4000 Euro

Die Männer im Alter von 19, 19 und 20 Jahren stahlen dabei Feuerwerkskörper um insgesamt mehr als 4000 Euro. Der Gesamtschaden beträgt jedoch durch die Einbrüche mehr als 6000 Euro, wie die Polizei am Freitag bekannt gab. Die Tatverdächtigen konnten nun ausgeforscht werden. Vier der betroffenen Verkaufsstände befanden sich in Vöcklabruck und jeweils einer in Attnang-Puchheim und in Schwanenstadt. Die gestohlenen Pyrotechnikartikel teilten die Männer laut Polizei nach den Einbrüchen untereinander auf und bunkerten sie im Keller des 19-Jährigen sowie in der Garage des 20-Jährigen. Über Silvester schossen sie demnach viele davon ab, verteilten sie an Freunde, sollen sie aber auch verkauft haben, weshalb auch wegen Hehlerei ermittelt wurde. Einer der 19-Jährigen ist bereits mehrfach einschlägig vorbestraft, weshalb er in die Justizanstalt Wels gebracht wurde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper