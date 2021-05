Drei Generationen engagieren sich beim Roten Kreuz

Samstag-Vormittag vor dem Altenheim in Frankenmarkt: Claudia Spielberger und ihr Bruder Georg beladen das Dienstauto mit 20 warmen Mahlzeiten. Dann steigen sie ins Auto und starten ihre Tour quer durch die 3700-Einwohnergemeinde bis fast nach Pöndorf und zurück zur Rotkreuz-Dienststelle. „Ich bin seit 2014 dabei“, sagt Claudia Spielberger. „Mein Engagement bei Essen auf Rädern ist für mich ein idealer Ausgleich zum Beruf und bereichert auf vielen Ebenen“, so die gelernte Bürokauffrau, die beruflich am Landeskrankenhaus Salzburg tätig ist. „Ich komme mit Menschen ins Gespräch und die Leute freuen sich, wenn wir kommen.“ Großeltern, Mutter, Bruder Georg und auch Claudias Lebensgefährte Simon engagieren sich freiwillig im OÖ. Roten Kreuz. Die Bandbreite reicht vom Rettungsdienst über den Besuchsdienst bis hin zu Essen auf Rädern.

„In unserer Familie nimmt das Rote Kreuz eben einen großen Stellenwert ein. Da wir alle bei Essen auf Rädern sind, ist unser Engagement auch Gesprächsthema am gemeinsamen Mittagstisch. Was gab es zu Essen? Der Klientin geht es schon wieder besser, ich soll dir schöne Grüße von ihr ausrichten. Diese Themen prägen unsere Unterhaltungen“, meint sie.



Ehrenamtliche Helfer sind das Herzstück des Roten Kreuzes und helfen, wenn Menschen Hilfe brauchen. „Ohne das tagtägliche Engagement Freiwilliger würden die Kosten für unser Sozialsystem massiv ansteigen“, sagt Oberösterreichs Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. „Egal, ob im Rettungsdienst, im Besuchsdienst, bei Essen auf Rädern, als Mitarbeiter in einem unserer Rotkreuz-Märkte, bei der Arbeit mit Jugendlichen oder in den vielen anderen Bereichen. Wir suchen in allen Bereichen freiwillige Mitarbeiter und haben die passende Jacke für jeden.“