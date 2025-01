Drei Frauen aus dem Salzkammergut finanzierten Krankenstation in Nepal

Die drei Spendensammlerinnen mit der Medizinerin Shirley Heywood (rechts), die in Nepal arbeitet

Die letzten 10.000 Euro überwiesen sie vor wenigen Tagen. Marika Mayrdorfer-Muhr (54) aus Scharnstein, die gebürtige Bad Ischlerin Sandra Chinnery (51) und Gabi Schaller (60) aus Bad Goisern sammelten zehn Jahre lang Geld, um in Surkhet (Nepal) die Errichtung einer Krankenstation zu ermöglichen, in der Frauen, die an Fisteln leiden, behandelt werden können. Fisteln können nach einer Geburt entstehen.