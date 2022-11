Drei Eröffnungen innerhalb weniger als einer Woche

SEEWALCHEN AM ATTERSEE. Eine Woche der Eröffnungen läuft derzeit in Seewalchen. Stand am vergangenen Sonntag nach den Umbauarbeiten die Wiedereröffnung der beliebten Bibliothek im Rathausgebäude auf dem Programm, ging es am Montag mit dem Startschuss für den neuen, ebenfalls im Rathaus angesiedelten Postpartner (mit Ursula Gassner eigentlich eine Partnerin) weiter. Ein Höhepunkt für die Besucher war dabei die Fotobox der Post AG, mit der sich Interessierte eine personalisierte Briefmarke kreieren konnten.

Den Abschluss des Eröffnungsreigens bildet heute das gemeindeübergreifende Altstoffsammelzentrum Attersee-Nord im Seewalchner Industriegebiet, das künftig für die Bewohner von Seewalchen, Schörfling, Aurach, Lenzing, Gampern und Weyregg eine moderne und zeitgemäße Entsorgungsmöglichkeit darstellen wird und das nach der heutigen feierlichen Eröffnungszeremonie am kommenden Montag erstmals regulär frequentiert werden kann.