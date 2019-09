Drei Einbrecher auf der Weiterreise gefasst

Vorerst unbekannte Täter drangen am Freitagfrüh durch Aufzwängen von Fenstern in zwei Einfamilienhäuser in Traun ein. Die Täter stahlen Rucksäcke, eine Sporttasche samt Mobiltelefon und zwei Geldbörsen, als auch eine Handtasche samt Geldbörse und Dokumente. Nur wenige Stunden nach diesen Einbrüchen, gegen 9:35 Uhr, kontrollierten Polizisten in Gmunden einen Pkw mit ungarischen Kennzeichen. Anrainer hatten zuvor telefonisch der Polizei Gmunden Anzeige erstattet, dass die Insassen des Fahrzeuges Häuser fotografieren würden.

Bei der Kontrolle der drei Männer aus Ungarn (20, 36 und 38) stellten die Polizisten eine auf der Rückbank liegende Damenhandtasche fest. Die darin befindlichen Dokumente waren auf eines der Opfer der Einbrüche in Wels ausgestellt. Bei der genaueren Kontrolle konnten auch die Rucksäcke und die Sporttasche sichergestellt werden. Folglich wurden die drei ungarischen Staatsbürger festgenommen und zur weiteren Amtshandlung der Polizei Traun übergeben. Die Beschuldigten zeigten sich in den Einvernahmen nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Einlieferung der drei Personen in die Justizanstalt Linz an.

