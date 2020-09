Drei Brunnen mit Pestiziden über Grenzwert belastet

Das ergaben Brunnenbeprobungen, teilte Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Mittwoch mit. Es könne nicht von einer akuten Gesundheitsgefährdung ausgegangen werden, hieß es. Das Wasser sei aber ungenießbar.

Die Brunnenbesitzer sollen von der Gemeinde informiert werden. "Die auf Basis des Wasserrechtsgesetzes notwendigen Maßnahmen werden derzeit eruiert, gleichzeitig wird eine intensive Ursachenerhebung betrieben, denn jegliche Verunreinigung von Trinkwasser gilt es ganz klar zu ahnden. Aus diesem Grund wurde auch die Umweltkriminalpolizei über den Sachverhalt informiert", so Kaineder in einer Presseaussendung. Er erinnerte an die "kriminellen Machenschaften rundum illegale Abfallentsorgungen vor einigen Jahren vor Augen, welche in Ohlsdorf und darüber hinaus für nicht mehr nutzbares Trinkwasser geführt haben."