Drehscheibe für Gemüse

Nach dem Scheitern des Sanierungsplans des insolventen Fensterherstellers Wick wird an dessen ehemaligem Firmensitz in Vorchdorf künftig Gemüse umgeschlagen. Der steirische Gemüsehändler Frutura hat das Gelände gekauft und will dort eine "Frische-Drehscheibe" errichten. Rund 70 neue Jobs sollen entstehen.

Frutura (bekannt für "Blumauer Tomaten") ist mit 700 Mitarbeitern und mehr als 300 Millionen Euro Jahresumsatz einer der größten Gemüsehändler Österreichs. Derzeit ist das Unternehmen in Sattledt eingemietet, mittelfristig soll dieser Standort nach Vorchdorf wandern. Dort sollen dann rund 100 Personen arbeiten.