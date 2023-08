Dreharbeiten für "Österreichs Bergdörfer" laufen

"Salzkammergut rund um den Attersee" lautet der Titel der Sendung von Regisseur Alfred Ninaus.

Das Drehteam porträtiert Bauernfamilien, berichtet von ihrer Arbeit und ihrem Brauchtum. Zu sehen sind unter anderem die Straßer Familie Hemetsberger und ihre Hofkäserei, die Volkstanzgruppe in Frankenmarkt, die Frankenmarkter Familie Neudorfer und die Familien Braun und Rohrmoser in Berg im Attergau. "Wir begleiten Bewohner, deren Leben auch immer vom Wandel des Dorflebens erzählt, und beleuchten Herausforderungen, die eine moderne Welt an die Menschen in diesen bergbäuerlichen Regionen stellt", sagt Regisseur Ninaus.

Die Dreharbeiten dauern bis Mitte September, zu sehen ist die Sendung im Frühjahr auf ORF III.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper