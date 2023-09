Dorfkiste bekam eine kleine Schwester in Pöndorf

PöNDORF. Mit ihrer ersten Dorfkiste in St. Georgen im Attergau hat Caroline Seber offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Der große Erfolg des kleinen, feinen Ladens sorgt dafür, dass es nun eine Filiale gibt: Die kleine Schwester der Dorfkiste eröffnete jetzt in Pöndorf beim Jagdkammerl. Dabei handelt es sich um einen Container mit Selbstbedienung.

"Uns freut es sehr, dass wir jetzt auch eine Dorfkiste in Pöndorf haben und man 24 Stunden am Tag die Möglichkeit hat, regionale Produkte zu kaufen", sagte Bürgermeister Johann Zieher. Das erweitere die Nahversorgung in seiner Gemeinde.

Die Produktvielfalt ist ähnlich wie im Hauptgeschäft in St. Georgen, allerdings auf das SB-Konzept zugeschnitten. Es gibt Brot, Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch sowie Milch- und Tiefkühlprodukte, nachhaltige Spielwaren, Schmuck oder Blumenarrangements sowie Mitbringsel und Geschenkkörbe – das alles von Lieferanten im Umkreis. Die Waren können die Käufer selbst scannen, die Bezahlung erfolgt dann mit der Bankomatkarte.

