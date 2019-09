Doppeltes Bergerlebnis am Krippenstein mit Bergmesse und Vollmondfahrt

Morgen werden im Rahmen des "Obertrauner Bergerlebnisses" zwei einzigartige Programmpunkte angeboten: Am Vormittag wird auf dem Zwölferkogel – einem wunderbaren Aussichtsgipfel im Dachsteinmassiv – die jährliche Bergmesse gefeiert. Den Gottesdienst vor der Kulisse des Hohen Dachsteins, der von Pfarrer Dankfried Kirsch zelebriert wird, bereichern junge Obertrauner Musikanten. Beginn der Messe ist um 11.30 Uhr. Der Zwölferkogel ist von der Gjaidalm aus in rund zwei Stunden Gehzeit erreichbar und fällt unter die Rubrik "Genusswanderung".

Am Abend, um 18 Uhr, wird zur Vollmondfahrt mit der Krippenstein-Seilbahn eingeladen. Mit dabei sind auch Musikanten, die die gemütliche Wanderung zur Welterbespirale und zu den 5fingers am Krippenstein-Gipfel akustisch verfeinern werden. Anschließend ist eine Einkehr in der "Lodge am Krippenstein" geplant, ehe es um etwa 22 Uhr mit der Gondel wieder zurück ins Tal geht. Aus organisatorischen Gründen wird unbedingt um Anmeldung zur Vollmondfahrt im Tourismusbüro Obertraun (Tel. 06131 / 351) gebeten.