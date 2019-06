Doppelter Wechsel bei Spitalsspitzen

Im Herbst dieses Jahres wird das Salzkammergut-Klinikum eine neue Augen-Primarärztin in seinen Reihen haben: Die 48-jährige Martina Astecker leitet ab Oktober den Fachschwerpunkt für Augenheilkunde und Optometrie am Klinikstandort Vöcklabruck. Mit Jahresbeginn 2020 wird Boris Lade (51) die Leitung der Abteilung für Chirurgie am Standort Bad Ischl des Salzkammergut-Klinikums übernehmen.

Die gebürtige Welserin Martina Astecker studierte an der Medizinischen Universität Wien, wo sie 1997 promovierte. Ihre Facharztausbildung für Augenheilkunde und Optometrie absolvierte sie am Klinikum Wels, wo sie bis zuletzt auch als Oberärztin an der Augenabteilung des Klinikums Wels-Grieskirchen tätig war. Astecker lebt mit ihrem Ehemann in Altmünster und wird ihren Dienst am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck am 1. Oktober dieses Jahres antreten.

Boris Lade (51) ist gebürtiger Berliner und studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er 2000 promovierte. Seine Facharztausbildung absolvierte er in verschiedenen Kliniken in Deutschland. Im Jahr 2007 wechselte er als leitender Oberarzt an das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol, wo er bis dato beschäftigt ist. Boris Lade ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt derzeit in Salzburg.

Dank an bisherige Leiter

„Es freut mich sehr, dass wir mit Martina Astecker eine hervorragende Nachfolgerin für Primarius Alfons Dobersberger sowie mit Boris Lade einen hervorragenden Nachfolger für Primarius Wolfgang Mayerhoffer gefunden haben“, sagt Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ. Gesundheitsholding GmbH. „Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Primarius Dobersberger und Primarius Mayerhoffer für deren jahrzehntelange engagierte Tätigkeit in unserem Unternehmen und wünsche ihnen eine schöne Zeit in der Pension.“