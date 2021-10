Doppelte Amtseinführung

Mit Barbara Hofwimmer wurden die neue Leitende Seelsorgerin (Pfarrassistentin) von Vöcklabruck und mit Helmut Part ein neuer Pfarrmoderator offiziell in ihr Amt eingeführt.

Die 51-jährige Hofwimmer ist gebürtige Vöcklabruckerin, verheiratet, Mutter zweier Töchter und kennt die Pfarre von klein auf: "Ich freue mich auf diese Aufgabe und bitte um die wohlwollende Begleitung, das persönliche Engagement und das unterstützende Gebet der Pfarrmitglieder von Vöcklabruck."

Nach ihrer Ausbildung am Seminar für kirchliche Berufe in Wien (1995–1999) arbeitete Hofwimmer einige Jahre in der kirchlichen Jugendarbeit des Dekanates Schwanenstadt, war zehn Jahre Pastoralassistentin – davon vier Jahre Pfarrassistentin in Regau, wo sie bereits Leitungserfahrung sammeln konnte. Seit September 2014 ist sie Pastoralassistentin in Vöcklabruck. Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie auch Referentin von Ehevorbereitungsseminaren der Abteilung "Beziehung Leben" der Diözese Linz.