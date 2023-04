Doku über die Arbeit als Prostituierte

Die Lichtspiele Lenzing präsentieren am Donnerstag um 20.15 Uhr in Anwesenheit der Filmemacherin Carola Mair aus Attnang-Puchheim die bewegende Dokumentation "Precious_LIEBEnsWERT" über ungewollte Lebensentwürfe, über die Arbeit als Prostituierte und den Aus- bzw. Umstieg aus dem Rotlichtmilieu. Im Anschluss an die Vorstellung steht die Filmemacherin für ein Filmgespräch zur Verfügung.

Die Dokumentation ist ein Film über Abhängigkeiten in der Prostitution und zeigt ein intimes Porträt dreier Frauen, die aufgrund von Armut, Drogen und Frauenhandel in der Prostitution landen, und zeigt auf, in welche Abgründe sie dadurch geraten. "Precious_LIEBEnsWERT" ist letztlich aber auch ein Film über und mit mutigen Frauen, die nach einem Leben in der Prostitutionshölle zurück in ein normales Leben finden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Lenzing Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.