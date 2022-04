Diskussion wegen geplanter Umwidmung in Hallstatt

In der Welterbegemeinde wird wieder einmal darüber diskutiert, wie weit der Ort touristischen Interessen entgegenkommen soll. Deutlich weniger weit, findet die Liste "Bürger für Hallstatt" und demonstriert deshalb heute (10 bis 14 Uhr) in der Seestraße.

Anlass ist eine geplante Umwidmung durch die Gemeinde. Der Besitzer eines Hauses an der südlichen Ortseinfahrt möchte eine Wohnung im ersten Stock an Touristen vermieten. Dafür muss jedoch die Widmung des Grundstücks geändert werden: von Wohngebiet auf eine touristische Mischwidmung (im Haus entstehen auch Büros für die örtliche Parkraumbewirtschaftung sowie für das geplante Weltkulturerbe-Management). Die Landesregierung hat die Umwidmung bereits abgesegnet, in der nächsten Gemeinderatssitzung dürfte der endgültige Beschluss fallen.

Friedrich Idam von der Liste "Bürger für Hallstatt" sieht in dem Projekt jedoch eine "touristische Geschäftemacherei" auf Kosten der Bevölkerung. Durch die Umwidmung von Wohnraum in touristisches Gebiet würden die Immobilienpreise weiter in die Höhe getrieben und die Abwanderung beschleunigt, fürchtet er. (In den vergangenen zwei Jahrzehnten sank die Einwohnerzahl Hallstatts um 22 Prozent.)

Das Gegenargument, dass Hallstatt vom Tourismus lebt, lässt Idam nicht gelten. "Nur 12 Prozent der Bevölkerung arbeiten in der Beherbergung und Gastronomie", sagt er. "18 Prozent in Bereichen, die dem Tourismus teilweise nahestehen." Bürgermeister Alexander Scheutz (SPÖ) sieht das völlig anders. "Natürlich ist der Tourismus eminent wichtig für Hallstatt", sagt er. "Es geht da um viel mehr als um den Beschäftigungsschlüssel. Die Touristen sichern zum Beispiel unsere Nahversorgung."

Die beabsichtigte Vermietung der Wohnung an Gäste sieht Scheutz entspannt. "Das ist bei einer öffentlichen WC-Anlage an einer extrem belebten Stelle neben der Straße. Ich kenne keinen Hallstätter, der davon träumt, dort zu wohnen."