Diskussion um die Begegnungszone in Gmunden

Während sich die Freiheitlichen in Vöcklabruck für eine Begegnungszone einsetzen (siehe Bericht rechts), gehen ihre Gmundner Kollegen den umgekehrten Weg. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte FPÖ-Gemeinderat Mario Aigner den Antrag, die vor zehn Jahren eingeführte Begegnungszone im Gmundner Stadtzentrum in eine normale Tempo-20-Zone umzuwandeln und einen zusätzlichen Fußgängerübergang zu schaffen. Dies würde die Verkehrssicherheit erhöhen, argumentierte er.