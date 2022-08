Diskussion über Öffnungszeiten im Bürgerservice

Seit Beginn des Monats können Post-Erledigungen in der Bürgerservicestelle im Erdgeschoß erledigt werden.

Kritik kommt jedoch von den Freiheitlichen. "Obwohl die Gemeinde eine weitere Mitarbeiterin aufgenommen hat, wurden die Öffnungszeiten der Bürgerservicestelle gekürzt", sagt FPÖ-Gemeinderat und Bundesrat Markus Steinmaurer, der das als "bürgerfeindlich" bezeichnet.

Bürgermeister Klaus Kramesberger (SPÖ) weist die Kritik zurück. "Jeder, der sich telefonisch anmeldet, kann zu den bisher üblichen Öffnungszeiten kommen", sagt er. "Wir haben nur an den Randzeiten für die Laufkundschaft einige Stunden pro Woche zugesperrt, damit unsere Mitarbeiterinnen zwischendurch in Ruhe ihre Aufgaben abarbeiten können." Sollte es Verbesserungsbedarf geben, könne man aber jederzeit nachjustieren, so der Bürgermeister.