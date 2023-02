Diskussion über die Ausweitung der Begegnungszone in Gmunden

In der Theatergasse wird der motorisierte Verkehr zugunsten anderer Verkehrsteilnehmer bereits eingebremst.

Die Bezirkshauptstadt hat sich im Vorjahr eine „Klimastrategie“ verordnet. „Das darf aber kein Lippenbekenntnis bleiben“, sagt Vizebürgermeisterin Uli Feichtinger (Grüne). Betreut von der Wiener Initiative „KlimaKonkret“ fanden in den vergangenen Tagen deshalb zwei rathausinterne Workshops statt, in denen Klimamaßnahmen in den Bereichen Kommunikation, Mobilität und Stadtbegrünung erarbeitet wurden.