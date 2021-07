Die bisherige Hüttenwirtin Elisabeth Hölldobler ging Ende März in Pension. Die Diözese, in deren Besitz die Hütte ist, begann zwar schon im Vorjahr mit der Nachfolgersuche. "Aber während der Pandemie war es unmöglich, jemanden zu finden", sagt Simon Spendlingwimmer von der Diözesanen Immobilien-Stiftung. Und wie sich zeigt, ist es jetzt immer noch schwierig. "Viele Menschen in der Gastronomie haben während des Lockdowns umgesattelt", sagt Spendlingwimmer.