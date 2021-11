Digitalisierung der Ischler Schulen schreitet voran

Eine zweite Lieferung vom Bund ist zwar zugesagt, steht aber noch aus.

Ebenfalls noch in Arbeit sind die Planungen für das neue Schulzentrum samt Mehrzweckhalle auf dem Kreuzschwesternareal. Nach dem Abriss des alten Gebäudes arbeitet die Pädagogische Hochschule Linz mit Ischler Lehrerinnen an einem Konzept für den dortigen Unterricht. Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ) appelliert an alle politischen Parteien, das Projekt zu unterstützen. "Die Mehrzweckhalle wird auch Ischler Vereinen zur Verfügung stehen", sagt sie. Darüber hinaus spricht sich Schiller für die Erstellung eines Stufenplans zur Sanierung aller weiteren Pflichtschulen in Bad Ischl aus.