"Dieses Derby muss es auch nächste Saison unbedingt weiter geben"

Für den SV Zebau Bad Ischl war der 4:0-(2:0)-Sieg im Salzkammergut-Derby gegen den SV Gmundner Milch ein denkwürdiger Erfolg. Nach neun Runden war die Mannschaft von Trainer Erich Renner mit nur einem Punkt noch abgeschlagen am Tabellenende gelegen. Jetzt feierten die Ischler bereits zwei Spiele vor Saisonende den vorzeitigen Klassenerhalt. Das war auch das ideale Geschenk für Präsident Josef Zeppetzauer, der für seine 10-jährige Tätigkeit als Präsident der Ischler mit einer OÖN-Sonderseite von seinen Spielern überrascht wurde. Zeppetzauer: "Ich bin froh, dass wir gerettet sind, jetzt muss Gmunden so rasch wie möglich nachziehen. Dieses Derby muss es auch unbedingt nächste Saison weiter geben, es ist die wichtigste Einnahmequelle für beide Vereine und beste Werbung für den Fußball im Salzkammergut."

Der Sieg seines Teams fiel sicher zu hoch aus, der Spielverlauf sprach rasch für die Ischler. Seinem Elfertreffer zum 1:0 (5.) ließ Rudi Durkovic noch zwei weitere Tore folgen. Jasmin Celebic trug sich ebenfalls in die Schützenliste ein. Gmundens Sportchef Gerhard Mittermayr brachte das Spiel danach auf den Punkt. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft, nur das Miteinander hat diesmal nicht so gepasst." Dennoch sind Gmundens Karten im Abstiegskampf weiter gut. Die Derbyniederlage kann man nach der zuletzt gestarteten Siegesserie als Ausrutscher bezeichnen. Abwehrchef Petr Vorisek wird nach seiner abgesessenen Sperre wieder dabei sein. Außerdem hat man mit den bereits geretteten Grieskirchnern und Schlusslicht Marchtrenk noch zwei absolut schlagbare Gegner, und das eigene Schicksal damit selbst in der Hand. Der aktuelle 14. Tabellenplatz würde bereits zum Klassenerhalt reichen.

