Dieser Mann verbringt seit 70 Jahren seine Urlaube am Attersee

Seinen ersten Attersee-Urlaub machte Thomas Strizik, als er fünf Jahre alt war. Damals logierte er gemeinsam mit seinen Eltern im Hotel Stadler in Unterach am Attersee.

Später wurde der Niederösterreicher, der in Krems an der Donau zuhause ist, Stammgast des Hotels Föttinger in Steinbach am Attersee. 40 Jahre machte er dort Urlaub. Seit 2000 ist Strizik Stammgast im Seehaus Schernthaner in Unterach am Attersee. Jährlich kommt er für zwei Wochen an seinen Lieblingsort.

Heuer feiert Strizik ein rundes Jubiläum: Seit 70 Jahren verbringt er mittlerweile seine Urlaube am Attersee. Damit ist er momentan vermutlich der treueste Salzkammergut-Urlauber. Der Tourismusverband Attersee-Attergau bedankte sich dieser Tage dafür mit einem kleinen Präsent.

Seine Liebe zum Attersee hat er längst auf seine Familie übertragen. Auch Ehefrau Helma Strizik uns seine beiden Kinder Maximilian und Alexandra sind vom größten Binnensee Österreichs restlos begeistert. "Ich bin stolz darauf, dass wir schon seit so vielen Jahren immer wieder hierherkommen", sagt der 85-Jährige. "Und dass uns der Attersee jedes Mal wieder so gut gefällt."