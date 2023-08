Dieser Mann brachte Generationen von Mondseern das Kicken bei

„Gerade habe ich als Trainer aufgehört, und schon fehlt mir die Arbeit mit den Jungen am Platz“, sagt der Mondseer Pädagoge und pensionierte Volksschuldirektor Hans Grabner. Anscheinend haben alle recht, die behaupten, der Fußball und sein Herzensklub Union Mondsee stünden im absoluten Zentrum seines Lebens. Doch jetzt will er die Pensionsjahre vorrangig mit seiner Gattin Maria genießen. Soll heißen: „Wenn wir etwas geplant haben, ein paar Tage Urlaub zum Beispiel, dann hat das Vorrang vor dem Fußball.“

Mit 16 in die Kampfmannschaft

Die Verbundenheit des freundlichen Fußball-Lehrers mit dem runden Leder und dem organisatorischen Rundherum des Vereins ist beeindruckend. Grabner war noch nicht 16 Jahre alt, da lief er erstmals mit der Kampfmannschaft der Mondseer ein. In den folgenden zwei Jahrzehnten war der technisch hoch veranlagte Spieler aus der ersten Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Sein letztes Spiel absolvierte er im Alter von 50 Jahren in der Reserve.

Zum Nachwuchs kam er nach der Matura, wobei er zunächst den beiden Nachwuchstrainern Hans Niederbrucker und Paul Mamoser assistierte, bald aber die U14 übernahm. Später, als man in der Vereinsführung erkannte, wie wichtig Frühförderung im Fußballsport ist, engagierte sich Hans Grabner zunehmend für die Kleinsten, entwarf als erster Trainer im Bezirk Vöcklabruck auch Turnierpläne. Dass er sein Hauptaugenmerk zunehmend auf die „Bambini“ (ab 4 Jahren) richtete, hatte wohl auch mit seinem Beruf als Volksschullehrer zu tun. „Es war aber auch einfach die Frage, wer am Nachmittag Zeit hat, um ein Training mit den Jüngsten zu leiten“, sagt der 68-Jährige, der heute noch viel Wert auf persönliche Fitness legt, neben Fußball in geselliger Runde auch noch Basketball und Eishockey spielt.

Neben der Trainertätigkeit fand Hans Grabner auch noch Zeit, viele Jahre den Jugendleiter zu geben, später Sektionsleiter und sogar drei Jahre Obmann zu sein. Für sein vielfältiges Engagement wurde er im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums der Union Mondsee 2012 zum Ehrenmitglied ernannt.

Am Fußballplatz in Mondsee wird man Hans Grabner natürlich auch weiterhin sehen. In jedem Fall als Zuschauer der OÖ-Liga, aber hin und wieder auch beim Nachwuchs in der Trainingskluft am Rasen. „Aber nur zum Aushelfen“, stellt er schmunzelnd klar.

