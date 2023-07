Diese Salzkammergut-Trophy geriet zur Hitzeschlacht

Die diesjährige Ausgabe der Salzkammergut-Trophy, präsentiert von den OÖNachrichten, war die hitzigste in der 27-jährigen Geschichte dieser legendären Sport-Großveranstaltung. Beim Start zur Extremdistanz um 5 Uhr früh in Bad Goisern waren die Temperaturen für die 472 Starter (darunter zehn Damen) noch in Ordnung. Aber die Athleten hatten heuer nicht nur 209 Kilometer und 7000 Höhenmeter vor sich, sondern auch den bisher heißesten Tag dieses Jahres. Das Rennen entwickelte sich auf der bis zu 30 Prozent steilen Strecke zum Hallstätter Salzberg und am Weg zum höchsten Punkt auf 1500 Meter Seehöhe bei der Rossalm zur Hitzeschlacht.

Mehr als 10.000 Zuschauer

Die Führung wechselte mehrmals zwischen dem Oberösterreicher Lukas Kaufmann (ARBÖ RC LINZ IMMOunited) und dem Tiroler Philip Handl (Team Texpa Simplon). Einmal mehr war der Hallstätter Salzberg der entscheidende Streckenabschnitt. Denn am Ende der elf Kehren konnte sich der Tiroler Handl etwas von Kaufmann absetzen und kam mit einer Endzeit von 9:22:31 Stunden als erster ins Ziel. Bei den Damen gewann auf der Extremstrecke die Tirolerin Bianca Somavilla (deniflcycling.com) mit einer Zeit von 11:52:33 Stunden.

Deutlich mehr als 3000 Biker und Bikerinnen nahmen an Österreichs größter Mountainbikeveranstaltung teil. Mit sieben Marathon- und zwei Gravelbikedistanzen war für jeden etwas dabei. Angefeuert wurden sie von mehr als 10.000 Zusehern entlang der Strecke und im Goiserer Zieleinlauf, die wie immer ausnahmslos alle Teilnehmer anfeuerten.

Mehr als 1000 freiwillige Helfern sorgten wieder für einen reibungslosen Verlauf der Großveranstaltung in der Welterberegion. Besonders dankbar waren die Marathonteilnehmer für Wasserspenden. Von mitfühlenden Zuschauern wurden sie im Vorbeifahren nicht nur mit Trinkwasser versorgt, sondern auch abgespritzt. „Die Sorge, dass es hitzebedingt zu Problemen kommen könnte, erwies sich dank zusätzlich aufgestellter Wassertanks als unbegründet“, sagt Gregor Lindpoitner, Chef des Organisationskomitees. „Es gab vor allem keine Unfälle. Damit haben wir das wichtigste Ziel erreicht.“

Alle Einzelergebnisse und weitere Infos finden Sie hier.

