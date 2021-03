„Diese hohe Sterblichkeit waren wir nicht gewohnt“

Vor einem Jahr wurde in der Intensivstation des Salzkammergut-Klinikums Gmunden der erste Patient mit Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung aufgenommen. Seither hat sich für die Pflegerinnen und Pfleger in der Station vieles nachhaltig verändert. Die Bilder aus Intensivstationen in Italien gingen ihnen nahe. „Die Angst, sich selbst oder seine Familie anzustecken, war von Anfang an präsent und hat uns ein Jahr lang bei unserer täglichen Arbeit begleitet“, sagt Heinz Hamminger, der Leiter des 21-köpfigen Pflegeteams. Und tatsächlich hat sich trotz größter Vorsichtsmaßnahmen mehr als ein Drittel des Team im Laufe des Jahres selbst angesteckt. „Ich hoffe, dass alle die Erkrankung ohne bleibende Schäden überstehen“, sagt Hamminger.

Die Situation in der Intensivstation empfinden die dort Beschäftigten als bedrückend. Immerhin verstirbt rund jeder zweite Patient, der hier wegen Covid-19 behandelt wird. „Diese hohe Sterblichkeit sind wir nicht gewohnt, normalerweise verlassen uns Patienten, weil sie auf eine Normalstation verlegt werden können“, erzählt Hamminger. „So ist das aber extrem belastend, weil wir trotz aller Anstrengungen vielen einfach nicht mehr helfen können. Das Virus zeigt uns auf brutale Weise, wo unsere Grenzen sind.“

„Spüre Niedergeschlagenheit“

Aber nicht nur psychisch, sondern auch körperlich wird dem Pflegeteam vieles abverlangt. In den Schutzanzügen ist es heiß, und auch die eingeschränkte Bewegungsfreiheit macht das Umlagern von Patienten zur Schwerstarbeit. Der Flüssigkeitsverlust während der Arbeit ist enorm.

Für den erfahrenen Intensivpfleger und seine Kolleginnen und Kollegen hat sich durch die Pandemie vieles verändert. „Ich verspüre eine gewisse Niedergeschlagenheit und Ohnmacht im Team“, sagt er. „Das Virus ist alles andere als harmlos und hat in den vergangenen Monaten hier viel Leid bei Erkrankten und ihren Angehörigen ausgelöst. Umso mehr schmerzt es, wenn Menschen diese Erkrankung verharmlosen und unsere Bemühungen auf diese Art herunterspielen.“ (ebra)