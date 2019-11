Diese elf Leute aus dem Salzkammergut standen der EU-Jury Rede und Antwort

Von der zerrissenen Jean bis zum adretten Trachtenjanker. Vom Bürgermeister der größten Stadt des Salzkammerguts bis zur freischaffenden Künstlerin. Als sich das Salzkammergut am Sonntag in Wien vor der zwölfköpfigen EU-Jury präsentierte, sollten die internationalen Kulturexperten sehen, dass die Region in ihrer gesamten gesellschaftlichen Breite hinter der Bewerbung als EU-Kulturhauptstadt steht.

Die elf perfekt vorbereiteten Vertreter hatten zunächst 45 Minuten Zeit, das Programm für 2024 vorzustellen. Danach mussten sie 75 Minuten lang Rede und Antwort stehen. "Das war der schwierigere Teil, weil wir uns nur bedingt auf die Fragen vorbereiten konnten und die Jurymitglieder manchmal durchaus kritisch nachhakten", sagt Stefan Heinisch vom fünfköpfigen Bad Ischler Bewerbungsteam. "Aber wir waren im Nachhinein mit dem Auftritt sehr zufrieden und sind jetzt guter Dinge."

Besondere Neugier zeigte die Jury beim Thema Tourismus. Hier sollen 2024 Alternativen zum Massentourismus (Hallstatt) entwickelt werden, zugleich aber nächtigungsschwächere Regionen (Almtal) aufholen. "Ein großes Anliegen war den Juroren auch, dass wir über das Jahr 2024 hinaus denken und dass kulturelle Impulse zu dauerhaften Attraktionen werden", so Heinisch. Das Salzkammergut kann damit aufwarten. Beispielsweise mit einem New Salz Festival im Bad Ischler Lehártheater, wo nach 2024 alljährlich ein Festival für Digital Art und elektronische Musik stattfinden soll.

Wie nervös die Menschen in den letzten Tagen vor der Juryentscheidung waren, zeigt die Gerüchteküche. Während die einen behaupten, es stehe längst fest, dass St. Pölten das Rennen mache, glauben die anderen, die Entscheidung sei nur noch ein Rennen zwischen dem Salzkammergut und Dornbirn. Wer recht behält, entscheidet sich heute um 10 Uhr.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at