Diebstahl in Gmundner Supermarkt: Täter in Haft

Der 34-Jährige aus der Ukraine hatte in einem Supermarkt in Gmunden Reinigungs- und Toilettartikel mitgehen lassen und war dabei von Mitarbeitern beobachtet worden. Die Angestellten versuchten, den Mann am Verlassen des Geschäfts zu hindern, scheiterten aber. Der Dieb drängte die beiden zur Seite und ergriff die Flucht.

Die Polizei fasste ihn rund 15 Minuten später unweit des Tatortes. Bei seiner Einvernahme verweigerte der Beschuldigte die Aussage. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls in die Justizanstalt Wels gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.