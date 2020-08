Nächtlicher Einbruch: Diebe seilten gestohlene E-Bikes von Firmengebäude ab

Die Täter dürften sich dabei kurz nach Mitternacht über das Dach des Gebäudes Zutritt in das Fahrradgeschäft verschafft haben. Dort entwendeten sie acht teure E-Bikes. Wie die Polizei am Sonntag in einer Aussendung berichtet, wurden die Fahrräder über eine Dachlichte aus dem Geschäft gezogen und von dort aus auf einen ebenfalls gestohlenen Anhänger verlanden.

40.000 Euro Schaden

Um die Räder auf dem Anhänger zu sichern, wurde die Plane eines abgestellten Pritschenwagens aufgeschnitten, auf dem einige Spanngurte zu finden waren. Die Täter stahlen außerdem noch zwei Kennzeichentafeln. Der Gesamtschaden wird auf fast 40.000 Euro geschätzt.

