Diebe kauften mit erbeutetem Bargeld Auto und Motorräder

Mehrere Einbruchsdiebstähle hat die Polizeiinspektion Frankenburg in Zusammenarbeit mit dem Kriminaldienst im Bezirk Vöcklabruck geklärt: Seit April war in eine Trafik, ein Kulturhaus und ein Freizeitpark eingebrochen worden. Zwei junge Männer im Alter von 16 und 20 Jahren sowie eine 22-jährige Frau wurden als Verdächtige ausgeforscht. Sie erbeuteten Diebesgut und Bargeld mit einem Wert im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Verbotene Waffen gefunden

Mit dem Bargeld beschaffte das Trio fahrbaren Untersatz: So wurde sowohl ein Auto als auch drei nicht für den Straßenverkehr zugelassene Motorräder gekauft. Die Polizei stellte bei Hausdurchsuchungen nicht nur Diebesgut, sondern auch verbotene Waffen sicher. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der 20-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels gebracht. Seine beiden Komplizen wurden auf freiem Fuß angezeigt, hieß es seitens der Exekutive.

Per europäischem Haftbefehl gesucht

Mehrere Einbruchsdiebstähle soll auch ein 23-jähriger Kroate begangen haben, für den am Dienstag in Hörsching (Bezirk Linz-Land) die Handschellen klickten. Der Mann war per europäischem Haftbefehl gesucht worden, weil er mit zwei Komplizen in sieben Wohnhäuser in Bayern eingebrochen haben soll. Er wurde in die Justizanstalt Wels gebracht, wo er auf seine Auslieferung wartet.

