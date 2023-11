Dieb stahl der Bad Ischler Kletterhalle den Weihnachtsbaum

Weihnachtsbäume sind auch heuer wieder teurer geworden. Von unbezahlbar sind die Tannen allerdings noch weit entfernt. Dennoch entschied sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein bislang Unbekannter dazu, lieber den Baum der Kletterhalle Bad Ischl mitzunehmen, als selbst einen zu kaufen.

Eigentlich hätten die Naturfreunde Bad Ischl die Tanne am Freitag für die Besucher in der Weihnachtszeit schmücken wollen. "Wir wollten Kinder glücklich machen und den Baum mit Süßigkeiten befüllen, was jetzt leider nicht mehr möglich ist", heißt es.

Der "Grinch" wurde bei dem ungewöhnlichen Diebstahl gefilmt. Die Naturfreunde unterbreiten deswegen ein Angebot, um den Weihnachtsfrieden wiederherzustellen: "Wir würden den Täter bitten, den Baum zurückzubringen oder einfach den Wert des Baumes zu spenden".

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger