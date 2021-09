Dieb hat es auf Verlobungsringe abgesehen

Mit einer blauen Spiegelsonnenbrille betrat der Mann am Donnerstagnachmittag ein Schmuckgeschäft in der Traunseestadt. Er wolle einen Verlobungsring kaufen, sagte er zum Juwelier, und ließ sich ein paar Schmuckstücke zeigen. In einem unbeobachteten Moment, es war gegen 16.10 Uhr, schnappte sich der Langfinger einen weißgoldenen Brillantenring und flüchtete. Wohin, ist nicht bekannt.

Wie sich herausstellte, war es bereits am Vortag zu einem fast identen Diebstahl in einem weiteren Schmuckgeschäft in Gmunden gekommen. In diesem Fall stahl der Dieb einen goldenen Verlobungsring mit Diamanten. Es bestehe ein "klarer Tatzusammenhang, die Vorgehensweise war exakt die gleiche", heißt es von der Landespolizeidirektion.

Die Täterbeschreibung: Der gesuchte Mann war etwa 1,75 Meter groß, hatte kurze schwarze Haare, trug einen blauen Kapuzenpullover und eine blaue Spiegelsonnenbrille sowie einen schwarzen Rucksack. Er hatte außerdem einen schwarzen Ohrstecker im rechten Ohr und sprach im oberösterreichischen Dialekt.

Die Gmundner Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4100.