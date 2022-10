Dieb brach in Putenstall ein: Massiver Schaden

Zum Einbruch dürfte es am Donnerstagmorgen gekommen sein. Laut Polizei dürfte der Täter mit einem Fahrzeug durch die Wiese hinter den Putenstall gefahren sein, da in der Wiese Reifenspuren entdeckt wurden. Der Unbekannte stahl etwa zehn Tiere. Eine Pute tötete er beim Öffnen des Stalls, als sie unter dem Rolltor eingeklemmt wurde. 20 bis 30 Puten erlitten einen derartigen Stress, dass sie für den 59-jährigen Bauern unbrauchbar wurden, berichtete die Polizei. Mehrere Tiere flüchteten zudem aus dem Stall und mussten vom Landwirt in den Morgenstunden wieder eingefangen werden. Es entstand ihm ein Schaden in vierstelliger Euro-Höhe. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.