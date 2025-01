Die Zeitzeugen des Verschwindens

Wenn Klaus Reingruber nicht aufpasst, könnte er in ein tiefes Loch fallen. Nicht nur in jenes, das er seit einer Stunde mühsam in den Hallstätter Gletscher schaufelt, um der Schneelage auf den Grund zu gehen. Auch gedanklich ist es für den Gmundner nicht einfach, sich damit abfinden zu müssen, dass ihm die Arbeit davonrinnt. In wenigen Jahren wird es hier kaum noch Flächen geben, auf denen sich Gletscherforschung lohnt.