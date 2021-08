Die WKO nimmt sich des zunehmenden Betrugs an

Die Salzkammergut-Nachrichten berichteten in ihrer gestrigen Ausgabe von einem alten Betrugsversuch mit neuem Namen (Stichwort "Branchen-Stadtplan") – es ist dies nur einer von vielen Tricks, an das Geld von Unternehmern zu geraten. Genau um diesen Themenbereich geht es bei einem Seminar, das am 22. September von 14 bis 22 Uhr in der WKO Oberösterreich in Linz (Hessenplatz 3) abgehalten wird und das für WKOÖ-Mitglieder kostenlos ist.

Der Ideenreichtum von Betrügern sei beinahe unerschöpflich, heißt es auch vonseiten der Wirtschaftskammer. Gerade Unternehmensgründer sowie Klein- und Mittelbetriebe (KMU) würden Gefahr laufen, Opfer von geschickt getarnten Verträgen, Rechnungen oder Kooperationsangeboten zu werden. Die Bandbreite reiche dabei von "Erlagscheinbetrug" durch dubiose Online-Branchenregister, überteuerten Verträgen und unseriösen Distributionsangeboten bis hin zu Fake-Rechnungen und Änderungen von Kontodaten durch Dritte.

Bei dem Seminar wird anhand von Praxisbeispielen informiert, wie typische Betrugsfälle vermieden werden können, welche Möglichkeiten es gibt, wenn Fehler bereits passiert sind, wie man aus derartigen Verträgen aussteigt und wie der Nachweis von Betrugsabsicht gelingen kann. Infos und Anmeldung: www.betrugsgefahr.at