Die Wiedergeburt des urigsten aller Wirtshäuser

Eine Fleischbank aus den Fünfzigerjahren, eine doppelt so alte Gaststube, Baumgartner-Bier, kauzige Wirtsleute und der beste Leberkäse weit und breit: Die Gasthof-Fleischhauerei Strasser in Traunkirchen war Kult. Bis sie vor rund fünf Jahren geschlossen wurde.

Doch zwei Männer küssen den Betrieb jetzt wieder wach – und zwar möglichst in seiner Originalform. Der Immobilien- und Antiquitätentycoon Jürgen Hesz (56) kaufte das Haus gemeinsam mit seiner Frau und fand im Gmundner Fleischhauer Hermann Gruber (59) einen kongenialen Partner als Pächter.

Im Herbst wird "der Strasser" wiedereröffnet. Bis dahin renovieren Hesz und Gruber das ehrwürdige Haus behutsam. "Die Patina bleibt erhalten", verspricht Hesz. "Der Stil dieses Wirtshauses ist einzigartig, daran darf sich nichts ändern."

"Regionalität und Handwerk"

Das Gleiche gilt auch für die Metzgerei. "Ich erfülle mir hier den Traum von einem kleinen, feinen Schlachtbetrieb, in dem Tiere bis zur letzten Sekunde ihre Würde behalten", sagt Gruber, der bisher ausschließlich auf die Dienste anderer Schlachtbetriebe zurückgriff. "Mir geht es hier um Regionalität, Tierschutz und die Wahrung des Handwerks." Wobei nur wenige Stunden pro Woche geschlachtet wird. An der Fleischbank dagegen werden die Traunkirchner die ganze Woche lang bedient.

Im Wirtshausbetrieb will Gruber so wie einst klassische Fleischgerichte anbieten – vom Gulasch bis zum Bratl. "Die Speisekarte wird nicht umfangreich sein, aber sehr solid", kündigt Traunkirchens künftiger Metzger und Nahversorger an. Gruber denkt außerdem darüber nach, wieder Baumgartner-Bier auszuschenken.

Im kleinen Ort am Traunseeufer löst die Wiedergeburt des Gasthauses Strasser Begeisterung aus. Bis auf eine Nachbarin hätten bisher alle positiv reagiert, erklären Hesz und Gruber. Auch Bürgermeister Christoph Schragl (ÖVP) ist angetan vom Projekt. "Für die Nahversorgung und Gastronomie in unserer Gemeinde ist das ein riesiger Gewinn", sagt er. "Ich bin froh, dass Hesz und Gruber hinter dem Projekt stehen. Für die beiden ist das eine Herzensangelegenheit und nicht irgendein schnelles Investment."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at